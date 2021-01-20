الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان أنه تم تطوير وتوسيع ورفع كفاءة معامل الاغذية بميناء الاسكندرية وتزويدها باحدث الاجهزة فى فحوص الاغذية والقدرة الاستعابية للمعمل مائة الف عينة سنويا بمعدل مائتان وخمسون عينة يوميا.

جاء ذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال جميع الفحوصات الخاصة بالاغذية داخل الموانئ المصرية لسرعة الافراج عن السلع الغذائية مع ضمان تقديم غذاء صحى وامن للمواطنين وتنفيذا لتعليمات السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

وتقوم المعامل بفحص الاغذية ذات الاصل الحيواني (اللحوم. الاسماك. الدواجن. الكبدة. الكلاوي. القلوب منتجات الالبان) الواردة عن طريق مينائي الاسكندرية والدخيلة حيث جميع الفحوصات تتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية المعمل معتمد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC طبقا للمواصفة الدولية 170252017 بعدد 80 اختبار معملى فى مجالات:
فحوص الاغذية- المياة- الاعلاف - المسحات- الفحص الكيمائى - فحص بقايا الادوية -الهرمونات - المبيدات -السموم الفطرية -السموم البكتيرية- بقايا العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم.

وأضاف شاهين أنه فى اطار البرتوكول الموقع بين معهد صحة الحيوان والهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم المعهد فى منطومة متكاملة على مدار ٢٤ساعة لاستقبال وفحص العينات واستخراج النتائج للحفاظ على الامن الغذائى المصرى.

والجدير بالذكر أن معامل معهد صحة الحيوان معتمدة كمعامل مرجعية متميزة للاتحاد الافريقي في فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وكذلك للهيئة القومية لسلامة الغذاء كما أن المعهد يمتلك 38 معملا فرعيا منتشرة في جميع الموانئ والمنافذ ومحافظات الجمهورية.
الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية
الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية
الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية
الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية
الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية
الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية
الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية
الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية
الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية
الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية

أخبار تهمك

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

بايدن يصدر 17 أمرا رئاسيا لإلغاء تدابير اتخذها ترامب

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ أقل من ساعتين

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ أقل من ساعتين

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ ساعة و 17 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

01:02 م

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

02:18 م

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»