الزراعة: تزويد معامل معهد صحة الحيوان بميناء الاسكندرية بأحدث أجهزة فحص الأغذية

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أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان أنه تم تطوير وتوسيع ورفع كفاءة معامل الاغذية بميناء الاسكندرية وتزويدها باحدث الاجهزة فى فحوص الاغذية والقدرة الاستعابية للمعمل مائة الف عينة سنويا بمعدل مائتان وخمسون عينة يوميا.



جاء ذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال جميع الفحوصات الخاصة بالاغذية داخل الموانئ المصرية لسرعة الافراج عن السلع الغذائية مع ضمان تقديم غذاء صحى وامن للمواطنين وتنفيذا لتعليمات السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.



وتقوم المعامل بفحص الاغذية ذات الاصل الحيواني (اللحوم. الاسماك. الدواجن. الكبدة. الكلاوي. القلوب منتجات الالبان) الواردة عن طريق مينائي الاسكندرية والدخيلة حيث جميع الفحوصات تتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية المعمل معتمد من المجلس الوطني للاعتماد EGAC طبقا للمواصفة الدولية 170252017 بعدد 80 اختبار معملى فى مجالات:

فحوص الاغذية- المياة- الاعلاف - المسحات- الفحص الكيمائى - فحص بقايا الادوية -الهرمونات - المبيدات -السموم الفطرية -السموم البكتيرية- بقايا العناصر الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم.



وأضاف شاهين أنه فى اطار البرتوكول الموقع بين معهد صحة الحيوان والهيئة القومية لسلامة الغذاء يقوم المعهد فى منطومة متكاملة على مدار ٢٤ساعة لاستقبال وفحص العينات واستخراج النتائج للحفاظ على الامن الغذائى المصرى.



والجدير بالذكر أن معامل معهد صحة الحيوان معتمدة كمعامل مرجعية متميزة للاتحاد الافريقي في فحص الأغذية ذات الأصل الحيواني وكذلك للهيئة القومية لسلامة الغذاء كما أن المعهد يمتلك 38 معملا فرعيا منتشرة في جميع الموانئ والمنافذ ومحافظات الجمهورية.