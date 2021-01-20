إصابة محامي بطلق ناري في مشاجرة أمام محكمة ملوي بالمنيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
أصيب محامي بطلق ناري خرطوش في معركة أمام محكمة ملوي بالمنيا، بسبب خلافات ميراث.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم ملوي، بحدوث مشاجرة أمام محكمة ملوي بسبب خلافات قديمة «ميراث» مما تسبب في إصابة «بكر. م. س»، 45 سنة، محامي، ومقيم بمعصرة ملوي، بطلق ناري خرطوش بالبطن.

تم نقل المصاب إلى مستشفلا ملوي العام، وبسؤاله وجه الاتهام لأبناء عمة لوجود خلافات على الميراث بينهم.

تم القبض على الجناة بمعرفة المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث بجنوب المنيا، وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

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