محافظ الشرقية يُؤدى واجب العزاء في وفاة والدة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأداء واجب العزاء والمواساه للشيخ عبد الفتاح الطاروطي - القارئ بالاذاعة والتليفزيون، وأحد كبار القراء فى مصر والعالمين العربى والاسلامى، في وفاة المغفور لها السيدة والدته، وذلك بمسقط رأسه بقرية طاروط التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.



قدم المحافظ خالص العزاء والمواساه لأسرة الراحلة الكريمة داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان.



رافق محافظ الشرقية في تأدية واجب العزاء الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف والأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

