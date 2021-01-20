إصابة ربة منزل في انهيار عقار بالمنيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
أصيبت ربة منزل في انهيار عقار بقرية زرابي العمارية بمركز دير مواس جنوب المنيا. تم نقل المصابة إلى مستشفى دير مواس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانهيار عقار ملك أحمد عبدالصبور عبدالعظيم، مقيم بقرية زرابي العمارية بمركز دير مواس جنوب المنيا، نتيجة هبوط أرضي داخل المنزل لقربه من مجري البحر اليوسفي.

تسبب الانهيار في إصابة سامية طه محمد، 29 سنة، ربة منزل، زوجة مالك العقار. تم نقل المصابة إلى مستشفى دير مواس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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