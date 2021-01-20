رئيس البرلمان يطالب الأعضاء الإلتزام باللائحة الداخلية للمجلس

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طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء والتي تشهد الاستماع إلي بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الالتزام باللائحة الداخلية للمجلس، مضيفًا: نبهت على النواب عدم الإخلال باللائحة والجلوس فورًا بالمقاعد المخصصة، قائلا: ممنوع رفع الصوت أو مقاطعه الوزير أثناء حديثه، وإذا استمرينا هكذا فإننا سنكون أمام فوضي.. ولقد اتفقنا في الحفاظ علي المظهر الحضارى للمجلس".



وأكد المستشار حنفي الجبالي على أهمية العودة إلى دراسة اللائحة الداخلية، والامتناع عن رفع الصوت والوقوف داخل الجلسة، وعدم التحدث أثناء سيرها.



وحاول بعض النواب مقاطعة وزير التعليم، ما دفع رئيس مجلس النواب للتعليق قائلا: "لماذا تتعجلون، هناك دراسة في اللجان، نرجو عدم مقاطعة الوزير"، فيما قال طارق شوقى معلقًا على أحد النواب: "حضرتك كدة بتغلوش".



وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، من وزير التربية التعليم طارق شوقى، إن الجميع يعلم حجم الجهد المبذول من وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم، وما تم انجازه مشيرا إلى أنها عملية شاقة والجهد المطلوب لتطوير التعليم كبير حتي يصبح مثل الدول المتقدمة.



وطالب رئيس لجنة التعليم من الدكتور طارق شوقي، بإعلان خطة امتحانات الثانوية كاملة، وعدم الانتظار حتي يقترب موعد الامتحانات لعدم إثارة القلق لدي الأسر ولمواجهة الشائعات قبل انتشارها.



وقال النائب: خلال مسيرتنا لتطوير التعليم سيتم مواجهة بعض الصعوبات والمشاكل، موجها الشكر للرئيس على اهتمامه بالمعلمين وزيادة رواتبهم، متابعا: أنقل لكم القلق عند أولياء الأمور فهناك 22 مليون طالب، وكل بيت فيه فرد يهمه أمر التعليم، ولكن أكثر المناطق سخونة هي الثانوية العامة لانها تحدد مصير الطالب.



وأضاف: أن هناك أسئلة كثيره تأتي إلينا عن شكل الامتحانات، متسائلا: ماذا لو تعطل التابلت؟، وكيفية مواجهة الغش؟، خاصة وأننا كتربويين مقتنعين برؤية وزارة التربية والتعليم، لكن وجودنا في المجلس أكبر فرصة لإجراء حوار مجتمعي لأكبر المشاكل التي تؤرق الأسر وهي الثانوية العامة.



وتعهد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بإعطاء أولوية لقانون الثانوية العامة الجديد داخل اللجان، والاستماع لخبراء في الدستور والتعليم حتي يخرج القانون بشكل لا يشوبه أى شائبة.

