رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن تنفيذ لخطة الحملة المكبرة لعملية تطهير وملس موسعة لشبكات الصرف الصحي بمدينة القنطرة غرب شمال محافظة الإسماعيلية، بطول حوالي 4 كيلو متر،والتي شملت شوارع الاستقلال، الجيش، والسويس، والمجاورة السابعة، وعدة مناطق أخري، ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة الشركة للقضاء علي المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي حتي تستوعب الزيارة المتوقعة للتصرفات خلال فصل الشتاء.

وأكد اللواء عصمت، أن شركة مياه القناة بدأت في تنفيذ اكبر حملة تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي، بمختلف المناطق داخل إقليم القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي بدأت من حي ثان الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس مجدى سعيد، وشملت منطقة القنطرة غرب وشرق، وفايد وسيتم تنفيذها على نطاق أوسع خلال الشهر الجاري.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من تطهير شبكات الصرف الصحي بشارع الغابة بداية من محطة رفع الصرف الصحي شارع العشريني، ومرورًا بشارع هدي شعراوي ومتجه إلي محطة رفع الجاويش، مضيفا أنه تم الدفع بفرقتي تطهير مدعومة بسيارات النافورى، والكباش لتطهير شبكة صرف حي السلام، والتي تعتبر من النقاط الساخنة، وتم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ومخلفات البناء، والمواد الصلبة، وأن فرق التطهير تواصل الأعمال حتي المساء وفي سباق مع الزمن حتي يتم الانتهاء منه حسب الجدول الزمني المحدد أن بداية انطلاق الحملة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب
رئيس مياه القناة: حملة مكبرة لتطهير شبكات الصرف الصحي بالقنطرة غرب

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ ساعة و 14 دقيقة

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ أقل من ساعتين

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ أقل من ساعتين

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ أقل من ساعتين

بايدن يصدر 17 أمرا رئاسيا لإلغاء تدابير اتخذها ترامب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

02:59 م

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

01:02 م

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

02:18 م

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

02:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»