صلاح عبد الله لـ"المصريين": " آه ياشعب مالكش مالكة "

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
الفجر الفنين
علق الفنان صلاح عبد الله، علي التعليقات الساخرة التي يتداولها رواد السوشيال ميديا حول اللقاح الصيني قائلا:"آه ياشعب مالكش مالكة،مهما السكة حالكة،النكتة تملي حاضرة،والـ"قفشة" تملي سالكة".

وتابع "عبد الله"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،قائلا:" اللي هيقولي قاضية،هعمله بلوكة بالكة". 

ومن الجدير بالذكر أن تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشكري سرحان يقول فيها:" من وقت ما أخدت اللقاح الصيني وانا نفسي رايحة للفيران والضفادع يا فاطنه".

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