بنك مصر يوقع اتفاق لتمويل شراء وحدات سكنية على فترات تقسيط تصل إلى 20 عام

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، المطور العقاري الوطني، وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتي تهدف لتقديم تسهيلات تمويلية لتنشيط السوق العقاري، والاستفادة من المشروعات العقارية المقامة في مختلف المدن والمناطق الجديدة، وقد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج مع الأستاذة هند فهمي رئيس التجزئة المصرفية ببنك مصر تحت رعاية السيد الأستاذ/ محمد الأتربي- رئيس مجلس إدارة بنك مصر والسيد الأستاذ/ اشرف سلمان رئيس مجلس إدارة سيتي ايدج.

بموجب هذا البروتوكول، سيقوم بنك مصر بتوفير طرق سداد مُيسرة لعملاء "سيتي ايدج" من خلال ثلاثة أنظمة؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على مدار 20 عاما بمقدم حجز 20% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل، في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل الى 15 سنة طبقا لقانون التمويل العقاري، ويقدم النظام الثالث مدد سداد على مدار 15 سنوات للعملاء المتعاقدين سابقا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقا لنظام إعادة البيع. ، ومن الجدير بالذكر أن شركة سيتي أيدج للتطوير العقاري تقوم بتطوير وتسويق عدد من المشروعات العقارية في مدينة الشيخ زايد ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بالإضافة الى عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

هذا وقد أعربت الأستاذة هند فهمي -رئيس التجزئة المصرفية ببنك مصر عن سعادتها بهذا التعاون بين بنك مصر وشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري حيت قالت: " سعداء بالتعاون مع شركة "سيتي ايدج للتطوير العقاري"، لأنها من المطورين العقاريين ذوي الخبرة والرؤية المميزة في السوق المصرية، وهو ما يتوافق مع رؤية البنك الاستراتيجية لتفعيل دوره في مجال التمويل العقاري وفقا لخطة البنك المركزي. حيث نسعى إلى تقديم خطط سداد وتسهيلات لعملاء "سيتي ايدج" لتمكينهم من الحصول على منتج عقاري مميز بأيسر الطرق "

وأضافت الأستاذة هند فهمي: "ان توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يعد استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري خاصة وان قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري توافقا مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية. "

وقد صرح الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري "أن القطاع العقاري في مصر يتميز بوجود طلب حقيقي ورغبة شرائية، مع وجود وحدات لشرائح اجتماعية متعددة تحتاج إلى طرق تمويل مختلفة تتناسب مع كل منها. لذا يعتبر هذا التعاون بمثابة حلقة الوصل بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية حيث تعمل سيتي ايدج على الاستفادة من كافة المبادرات التي يتم طرحها بشأن التمويل العقاري، وذلك تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية وتوفير وحدات سكنية تلاءم كافة احتياجات المصريين."

وأضاف المكاوي مشددا على أهمية دور البنك المركزي، "ستساهم مبادرة البنك المركزي في تنشيط المبيعات بالسوق خلال الفترة المقبلة. كما تسعى الدولة لتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، وهو الامر الذي يتطلب سرعة العمل لتوفير التمويل المطلوب. "

ومن جانبه أكد حسن نصر، رئيس القطاع المالي لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري "ان البروتوكول هو ترجمة حقيقية للقرارات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي بشأن خفض اسعار الفائدة على القروض، والتي ستؤدى الى حالة من الانتعاش بالسوق العقاري في ظل تسابق البنوك على تقديم أنظمة سداد متنوعة، من خلال ضخ حجم سيولة كبيرة، والتي تصب في النهاية في صالح تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية".

وأضاف حسن نصر "يأتي توقيع البروتوكول ضمن خطة الشركة لتنشيط السوق العقاري عبر تفعيل مبادرة البنك المركزي، حيث تقدم المبادرة سعر فائدة بعائد 8% (متناقصة) بحد أقصى 20 سنة بقيمة 2,25 مليون جنيه مصري للوحدة ومساحة أقصاها 150 متر مربع "صافي"، على أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من اجمالي قيمة الوحدة، طبقا للشروط والإجراءات التفصيلية الصادرة لتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري.

هذا و قد ساهم بنك مصر بتدعيم خطط الإصلاح الاقتصادي وخاصة في الموضوعات التي تحتل صدارة اهتمامات الجهاز المصرفي مثل التمويل العقاري وذلك بغرض تيسير اجراءات التمويل العقاري، باستحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، بما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، في إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر ،حيث يتم منح منتج التمويل العقاري للفئات من خارج مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بما يخدم كافة شرائح المواطنين لتحقيق النفع العام علي كافة أطراف منظومة التمويل العقاري ، انطلاقا من دور بنك مصر الريادي في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في البلاد .

ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، هذا ويعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر، حيث يعمل أكثر من 18000 موظف على تلبية احتياجات المتعاملين، لتحقيق الريادة في خدمة العملاء وكافة مجالات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن شركة سيتي أيدج للتطوير العقاري تقوم بتطوير وتسويق عدد من المشروعات العقارية في مدينة الشيخ زايد ومدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بالإضافة الى عدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.