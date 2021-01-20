ضبط عاطل ونجله للاتجار بالمواد المخدرة بمصر القديمة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة مفادها قيام المدعو (م س م م) سن 30 عاطل ومقيم ـ دائرة القسم..والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 13308 لسنة 2018م الطالبيه  جيزة " مخدرات "، بالاتجار في المواد المخدرة حال تواجده بشارع الروضةـ دائرة القسم   واستغلال نجله (س ) سن 10 ومقيم بذات العنوان في إخفاء المواد المخدرة بين طيات ملابسة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ت قوة أمنية من  مباحث القسم من ضبطه وبصحبته نجله سالف الذكر..وعثر بحوزة الأول علي المضبوطات التالية:، مبلغ مالي 235 جنيه، وهاتف محمول. سلاح ابيض " نصل معدني "، وعثر بين طيات ملابس الثاني علي، قطعة من الحشيش المخدر وزنت 2 جرام، وعدد 14 قرص مخدر.

بمواجهة الأول بالتحريات وما أسفر عنه الضبط  إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد  الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، واقر باستغلال نجله الحدث في إخفاء المواد المخدرة لتسهيل ترويجها علي عملائه والحيلولة دون ضبطه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم..وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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