ترامب يغادر البيت الأبيض قبل تنصيب جو بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:35 م
ترامب
ترامب
وكالات

غادر الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، منذ قليل، البيت الأبيض قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

 

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، باستعدادات في البيت الأبيض لمغادرة الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب للمرة الأخيرة بعد انتهاء ولايته.

 

وقد أكدت مصادر في البنتاجون، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، رفض طلب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، بإقامة عرض عسكري كبير لوداعه اليوم.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

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