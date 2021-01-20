"مصر للطيران" تسير 53 رحلة دولية وداخلية غدا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسير 53 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي، غدا الخميس، على متنهم ما يقرب من 6022 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلى كل من  (بيروت، جدة، الرياض، أكرا، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، المدينة المنورة، لاجوس، أبوچا، أبوظبي، دبي، لندن، الدمام، اسطنبول، باريس، موسكو، تورنتو، نيويورك، فرانكفورت، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس أبابا، چوهانسبرج)، بالإضافة إلي 8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6022 راكبا.
 
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
 
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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