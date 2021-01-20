سقوط عاطلين لسرقتهما دراجات بخارية بالزيتون

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطلين، لاتهامهما بسرقة الدراجات البخارية، بنطاق قسم الزبتون أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بشارع محطةالزيتون دائرة القسم وتمكنوا من ضبط كلًا من: ـ(م م س) سن 18 عاطل ومقيم ـ دائرة القسم، و(ا ع م) سن 20 عاطل ومقيم ـ دائرة القسم وبحوزتهما المضبوطات التالية،كيس يحوي كمية من مسحوق الشطة، وسلاح أبيض " كتر ".



وعقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية " توك توك " كرهًا عن قائدها المدعو ( م س ع ا ) سن 19 سائق توك توك ومقيم ـ دائرة القسم، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة ـ باستخدام المضبوطات حوزتهما.



بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته " توك توك " بالشارع محل الضبط استوقفه المتهمان بدعوي استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها، والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما .



بمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .. وتولت النيابة العامة التحقيق .



