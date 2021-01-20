ضياء داوود يقاطع وزير التعليم ويثير أزمة داخل قاعة مجلس النواب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
ايمن مصطفى حسين
أثار النائب ضياء الدين داوود أزمة داخل قاعة مجلس النواب، وذلك أثناء كلمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عندما قاطعه أكثر من مرة معارضا على بيان الوزارة تحت القبة.

وتدخل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وطالب بعدم إثارة الفوضى تحت قبة مجلس النواب، ورفض النواب غلق باب المناقشة وطالبوا بمنحهم الفرصة للتعقيب على بيان الوزير.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير التربية والتعليم بيان الوزارة بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي الجبالي.

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