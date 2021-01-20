السبت .. 8 مباريات في جولة مرتقبة بالصعيد في القسم الثاني

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
تنطلق الجولة العاشرة للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني، في الثانية النصف من عصر السبت 23 يناير، بإقامة 8 مواجهات قوية ومرتقبة بين أندية شمال وجنوب الصعيد.

ومن المقرر أن يخوض فريق الشرقية للجخان مواجهة صعبة وحفوفة بالمخاطر خارج الديار أمام فريق نادي قنا، ويدخل الدخان اللقاء بالمركز الأول برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد قنا بالمركز الـ 12 برصيد 9 نقاط.
ويأمل كل فريق في حصد الثلاث نقاط، الدخان من أجل التمسك بالقمة وعدم التفريط بها، وقنا لصراع الزحف نجو منطقة الأمان والإبتعاد عن رباعي الهبوط.

كما يواجه فريق المنيا صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة نظيرة فريق سوهاج الذي يقبع بالمركز التاسع برصيد 12 نقطة، وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة من جانب جماهير الفريقان نظراً للشعبية التي يحظى بها كل فريق في معقلة.

وفي موقعة كروية مرتقبة، وديربي قوي، يواجه فريق بترول اسيوط، شقيقة فريق اسمنت اسيوط، ويسعى كلا الفريقان لحسم اللقاء وتحقيق المكسب .

وحقق البترول مؤخرا الفوز على الاسمنت بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر.

كما تشهد الجولة العاشرة، مواجهات، ديروط مع بني سويف، ويحل مركز شباب سمسطا ضيفا على الألومنيوم، ويلتقي تليفونات بني سويف مع شبان مسلمين قنا.

ويستضيف فريق الإعلاميين نظيرة نادي الفيوم في لقاء يحظى بأهمية ومتابعة من جانب جماهير الفريقان لرغبة كل فريق في تحقيق الإنتصار وحصد نقاط اللقاء.





ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 22 نقطة
2- المنيا 20 نقطة
3- الألومنيوم 16 نقطة
4- الإعلاميين 16 نقطة
5- ديروط 14 نقطة
6- بنى سويف 14 نقطة
7- الفيوم 14 نقطة
8- شبان قنا 14 نقطة
9- سوهاج 12 نقطة
10- البترول 11 نقطة
11- شباب سمسطا 9 نقاط
12- قنا 9 نقاط
13- كيما أسوان 9 نقاط
14- تليفونات بني سويف 6 نقاط
15- طهطا 6 نقاط
16- أسمنت أسيوط 3 نقاط

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