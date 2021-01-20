نجم يوفنتوس يتعافى من كورونا ويمكنه المشاركة أمام نابولي في كأس إيطاليا

سيتمكن لاعب الوسط الكولومبي خوان كوادرادو المشاركة اليوم الأربعاء، في مباراة الكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم، بين فريقه يوفنتوس ونابولي، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد نادي "السيدة العجوز".









وقال بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية في بيان إن كوادرادو قدم "اختبارين سلبيين لكوفيد-19، وبالتالي تعافى اللاعب ولم يعد مفروضاً عليه تطبيق إجراء الحجر".









وتابع: "سينضم إلى الفريق في معسكر ريجيو إيميليا (حيث تقام المباراة) وسيكون ضمن التشكيلة لمباراة الليلة" التي تجمع يوفنتوس بنابولي في إعادة لنهائي الكأس الإيطالية الموسم الماضي حين فاز الأخير بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.









وجاءت نتيجة ابن الـ32 عاماً إيجابية في 5 يناير الحالي، على غرار المدافع البرازيلي أليكس ساندرو، قبل أن يلحق بهما بعد ثلاثة أيام قلب الدفاع الهولندي ماتايس دي ليخت.









وستكون الفرصة قائمة مساء أمام أندريا بيرلو لإحراز لقبه الأول كمدرب ليوفنتوس، وتعويض خيبة خسارة مباراة نهاية الأسبوع في الدوري ضد الغريم الآخر إنتر ميلان 0-2.