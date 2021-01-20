عاجل .. وزيرة البيئة انخفاض معدلات التلوث 24% خلال العامين الماضيين

وزيرة البيئة لـ"الفجر".. الكمامات الطبية المستخدمة في مكافحة كورونا لا يعاد تدويرها وندرس كيفية تطبيق قرار إلغاء استخدام الأكياس البلاستيكية









قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه لأول مرة ومنذ فترة طويلة نجحت مصر في خفض معدلات التلوث بنسبة 24% خلال العامين الماضيين.

وتستهدف الحكومة المصرية في السنوات القادمة خفض معدلات التلوث بنسبة 50% ضمن رؤيتها التنموية 2030 التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتابعت" فؤاد" خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة لمجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معنز رسلان، "نجحنا في خفض معدلات التلوث بسب العديد من المشروعات التى قمنا بها وربطنا 360 مصنع على الشبكة القوية للأنبعاثات لمراقبة نشاطهم الصناعي وتأثيرة على البيئةونتمني أن نواصل السيطرة عليها.

"لدينا هذا العام مشروع ننفذه مع البنك الدولى يستهدف إنشاء مجمع ضخم لاستيعاب كافة أنواع المخلفاتبمنطقة القاهرة الكبير والقليوبية سينجح في القضاء على مشكلة تراكمها بتلك المناطق خلال أربع سنوات من بداية تنفيذه بتكلفة 200 مليون جنيه .. كما نعمل ايضا على تشجيع سيارات الملاكي والميكروباص لاستخدام وقود نقي " غاز طبيعي" بدلا من البنزين لتقليل تكلفة التدهور البيئى البالغة 47 مليار جنيه."





وعملت الحكومة في العديد من المشروعات التي تنفذها في مختلف القطاعات على إعطاء أولوية للمحافظة على البيئة، وقامت بطرح سندات خضراء لأول مرة لتمويلها بقيمة وصلت إلى 750 مليون دولار.

وأضافت،" نشجع ايضا القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة الحيوية.. ونعتزم ضخ استثمارات بقيمة 375 مليون دولار في 8 محافظات بالتعاون معهم خلال عامين لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية.. ووضعنا حافز استثماري لدخولهم في تلك المشروعات 140 قرشا لشراء كليو وات الكهرباء المولد منها."

وعن اعتزام الحكومة إلغاء العمل بالأكياس البلاستيك ضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أكتوبر ماضي، علقت الوزيرة " يوجد مادة في القانون تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بالفعل، ولكن نعمل في اللائحة التنفيذية التى نصيغها لقانون حاليا على وضع بدائل مقترحة مع هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة لاستبدالها بها، أو إلزام المصنعون لها باستخدام مواد تجعلها قابلة للتحلل بعد الأستخدام أو صناعتها بسمك معين يسهل عملية تحللها".

وقالت وزيرة البيئة ردا على سؤال الفجر حول كيفية التخلص الأمن من الكمامات الطبية، "إن مخلفات الطبية المستخدمة في مكافحة ومعالجة فيروس كورونا مثل الكمامات لا يتم إعادة تدويرها.. ولكن هناك خطة حكومية للتخلص الآمن منها تم توزيعها على جميع الجهات".

وأضافت، " الحكومة تعمل مع الشركات والمصانع على تقيم الاثر البيئي لمشروعتها..لأن تلك الشركات ستواجه العديد من التحديات للحصول على التمويل بالمستقبل إن لم تلتزم في عمليتها التصنيعية بالضوابط البيئة ضمن الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.. التى تمنع جهات وبنوك التمويل من منح أمولها لمشروعات ملوثة للبيئة."

واستكملت، " نستهدف في موازنة العام المالي الجديد أن يكون 30% منها للمشروعات الخضراء.. على أن تصل إلى نسبة 100% خلال أربع إلى خمس سنوات."