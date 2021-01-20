روسيا: انخفاض ملحوظ بإصابات كورونا في موسكو وارتفاعها في بطرسبورج

شهدت روسيا، اليوم الأربعاء، انخفاض الإصابات اليومية بفيروس كورونا، لليوم السادس على التوالي، في حين رصدت العاصمة موسكو أدنى عدد للأصابات الجديدة منذ 1 أكتوبر.

وسجل مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، 21152 إصابة و597 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضي، ما رفع الحصيلة إلى 3 ملايين 633952 إصابة و67220 وفاة منذ تفشي بداية الوباء.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن بشفاء 25290 شخصا خلال اليوم الماضي وصل مجموع المتعافين إلى 3 ملايين و27316 شخصا، فيما تبقى هناك 539416 حالة نشطة.

وكان عدد الإصابات اليومية في موسكو، هبط إلى 2452، مع انخفاض الوفيات من 84 أمس إلى 65 اليوم في أدنى حصيلة منذ أسابيع أيضا.