تحضيرات في مقر الكابيتول لمراسم تنصيب بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:54 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بتحضيرات في مقر الكابيتول لمراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

 

وقد أعلن مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيصدر 17 أمرًا رئاسيًا لإلغاء تدابير اتخذها الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، اعتبارًا من الأربعاء.

 

وقد أكد مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

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