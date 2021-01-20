البورصة تربح 7 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يتخطي حاجز الـ 11500 نقطة بختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، بدعم شراء من المؤسسات الأجنبية على التجارى الدولى و معظم القياديات .





وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 690.140 مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 14111 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة.





وسجلت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم نحو 346.5 مليون جنيه ، فيما سجلت مبيعات المصريين والعرب 332 مليون جنيه و13.9 مليون جنيه علي التوالي.



