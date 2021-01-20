البورصة تربح 7 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يتخطي حاجز الـ 11500 نقطة بختام التعاملات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:44 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،  بدعم شراء من المؤسسات الأجنبية على التجارى الدولى و معظم القياديات .

وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 690.140 مليار جنيه.
 
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 11598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2338 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 14111 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4480 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2302 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة.

وسجلت مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم نحو 346.5 مليون جنيه ، فيما سجلت مبيعات المصريين والعرب 332 مليون جنيه و13.9 مليون جنيه علي التوالي.

وسجلت  البورصة تداولات قيمتها 1.7 مليار جنيه وأحجام تداول 712.1 مليون ورقة مالية منفذة علي عدد 57.3 ألف عملية بيع وشراء.

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