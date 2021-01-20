خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي كواليس فسخ النادي لتعاقده مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأحمر بالتراضي وانتهاء العلاقة بين كلا الطرفين.





وقال المصدر إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عقد أكثر من جلسة مع اللاعب الأنجولي خلال الفترة الماضية وتم الاتفاق على فسخ التعاقد معه بالتراضي وبعدما تم الاتفاق على كافة الأمور المالية.





وأضاف المصدر بأن هناك ترضية مالية من جانب الأهلي إلى اللاعب إلى أن تم فسخ التعاقد اليوم.





وأشار المصدر إلى أن جيرالدو لم يكن متجاوبا في البداية، ولكن بعد عقد عدة جلسات معه أصبح متجاوبًا إلى أن تم الاتفاق على كل شيء والأهلي يتمنى له كل توفيق.