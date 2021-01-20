الحكومة توجه بالاستعداد للإعلان عن الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، لمتابعة إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصريـــة.

وفى مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مُشددا في هذا الصدد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين.
 
وأضاف: تم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يبدى الرئيس اهتماما كبيرا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران فى مصر، موضحا أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
 
وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة ضبط البناء، من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عاجلة للعاملين في هذه المراكز على المنظومة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان. 
 
من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات تطبيق منظومة البناء في المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالي وكذا نقيب المهندسين في هذا الشأن، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر.
 
وفيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التي لم تتقدم للتصالح، أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ ساعة و 17 دقيقة

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ ثلث ساعة

بايدن يصدر 17 أمرا رئاسيا لإلغاء تدابير اتخذها ترامب

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:18 م

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

01:02 م

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

01:28 م

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

09:22 ص

بايدن يصدر 17 أمرا رئاسيا لإلغاء تدابير اتخذها ترامب

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»