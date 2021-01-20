رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عن فسخ عقد اللاعب الإنجولي جيرالدو دا كوستا مع الأهلي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.





ووقع جيرالدو علي ما جاء في مذكرة التسوية، في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الإنجولي ووجه إليه الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي.





وساهم جيرالدو مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.



