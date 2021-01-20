مصادر: رفض طلب ترامب بإقامة عرض عسكري كبير لوداعه اليوم

أكدت مصادر في البنتاجون، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية، رفض طلب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، بإقامة عرض عسكري كبير لوداعه اليوم.

وقد أعلن مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيصدر 17 أمرًا رئاسيًا لإلغاء تدابير اتخذها الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، اعتبارًا من الأربعاء.

وقد أكد مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.