الصحة: مبادرة 100 مليون صحة ساهمت في إنشاء أكبر قاعدة بيانات بتاريخ الوزارة (فيديو)

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قال الدكتور أيسم صلاح الدين، مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن حملة 100 مليون صحة مظلة كبيرة تتضمن بداخلها نحو 12 مبادرة أخرى بعضها انتهى وتوقف والبعض الأخر مازال مستمر مثل مبادرة صحة المرأة.



وأضاف "صلاح الدين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن مبادرة علاج فيروس سي والكشف على الأمراض السارية والمزمنة كانت النواة لتكوين أكبر قاعدة بيانات في تاريخ وزارة الصحة، حيث تم توقيع الكشف على أكثر من 50 مليون مواطن، وأصبح هناك جميع بيانات المرضى بالاسم والعنوان ورقم الهاتف.



وتابع مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أن قاعدة البيانات ساهمت بشكل كبير في تعديل استراتيجية وزارة الصحة في التعامل مع الأمراض، منوهًا بأن مبادرة 100 مليون صحة أظهرت أن أعلى المحافظات في ارتفاع نسبة السكر الغربية، وهذا يعني إنشاء وحدات متخصصة بعلاج السكر بالغربية ولكن بعد إجراء بحث اكثر تبين أن الغربية أعلى نسبة في الإصابة وهم يعلموا وهذا يعني أن الوصول للخدمة الصحية بالغربية جديد بدليل معرفتهم بإصابتهم بالسكر، بينما الجيزة هي اعلى محافظة إصابة بالسكر ولكنهم لا يعلموا أنهم مصابين، وهذا يعني بناء وحدات ومستشفيات بالجيزة التي لا يوجد بها وصول جيد للخدمة الصحية، مع عمل حملات توعية عن التغذية السليمة بالغربية.

