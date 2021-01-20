شاهد.. إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
سمر السيد
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنيه لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير حملة لإزالة التعديات علي الأرض الزراعية بناحية عزبة أبوعمر وعزبة السوبكي وذلك بحضور الإدارة الزراعية ورئيس قسم الإزلات بالمجلس ومشرف التخطيط العمراني ومركز شرطة أبوكبير، واسفرت الحمله عن إزالة قاعة أفراح علي مساحة ٣٠٠ متر كما تم إزالة حاله تعدي عبارة عن بناء بالدبش الأبيض بمساحه ٢٥٠ متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت رئاسه مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع القسم الهندسي بالوحدة المحلية ببردين حمله لإزاله سور بالدبش بمساحة 150 متر بعزبة الزعفرانية التابعة لقرية بردين، كما تم إزالة سور بالطوب الأحمر مُقام بالمخالفه على الأرض الزراعية بعزبة الزعفرانية التابعة لقرية بردين بمساحة ١٠٠ متر تقريبًا وتم إزالته في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بكفر أيوب بإزاله غرفه بالدبش الأبيض مقامة على أرضى الإصلاح ببساتين بركات علي مساحه 40متر وتم إزالتها في المهد أ كما تمكن قسمي الإزالات والإدارة الهندسية برئاسه المركز من التصدي لبناء سور بالطوب الاحمر ببندر بلبيس بحي المنشيه علي مساحه ٢ قيراط وتمت الإزاله الكليه للسور،، كما قامت الوحدة المحليه بكفر أيوب بازاله 3حالات تعدي بالبناء بالدبش الأبيض علي مساحه125 متر بكفر ايوب بالاضافه الي ازاله بناء غرفه على خفيه الرى علي مساحه ١٠ متر واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





شاهد.. إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية
شاهد.. إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية
شاهد.. إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية
شاهد.. إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية
شاهد.. إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية
شاهد.. إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

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