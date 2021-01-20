وفاة زوج شقيقة محمد فؤاد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعلن إبراهيم فؤاد، شقيق الفنان محمد فؤاد، وفاة حسن عامر "زوج شقيقته" مساء أمس، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء في مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر.

إبراهيم أعلن عن الوفاة، وكتب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "البقاء لله وحده، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله أستاذ حسن عامر، والصلاة بمسجد فاطمة الزهراء خلف جنينة مول بعد صلاة الظهر، والدفن في مدافن الأسرة بطريق السويس، ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته آمين".

من ناحية أخرى، طرح الفنان محمد فؤاد، أغنية جديدة بعنوان "ليه" وحصدت الأغنية على مليون مشاهدة بعد طرحها من 5 أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبد السلام.


حيث شوق المطرب محمد فؤاد، جمهوره ومتابعيه بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، ومؤخرًا كشف عن اسم الأغنية من خلال طرح بوستر لها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ظهر فيه بالأبيض والأسود، ومكتوب عليه اسم الأغنية، وعلق على الصورة قائلًا: "البوستر الرسمى".

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