بالصور.. شباب يجوبون مراكز الشرقية لتوزيع الكمامات وتعقيم الشوارع

يواصل فريق مبادرة "إرادة شعب الشرقية" جولاتهم الميدانية بنطاق المحافظة لتوعية المواطنين على كيفية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل فرصه العدوى بفيروس كورونا المستجد حيث قام أعضاء فريق المبادرة بتوزيع كمامات على المواطنين وتقديم النصائح لهم بضرورة التجنب والاختلاط في التجمعات حرصا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.





صرح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مبادره "ارادة شعب الشرقية" هى مبادرة إجتماعية ممثلة من مجموعات من الشباب المتطوعين وأعضاء من المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية وجمعية الهلال الأحمر والنقابات والأزهر والأوقاف، يجوبو شوارع مراكز ومدن المحافظة لتقديم التوعية والنصائح والإرشادات الهامة لتقليل فرصة الإصابه بفيروس كورونا وتوعية أصحاب المحال التجاريه بضروره عدم السماح للمواطنين الدخول إلي المحال دون إرتداء الكمامه الواقيه وتعريفهم بالغرامات الماليه الفورية المقرره والتي يتم تطبيقها على غير الملتزمين بارتداء الكمامه الواقيه.





وفي هذا الإطار توجه مجموعه من شباب المبادره إلى مدينة القنايات لحث المواطنين بأهمية إرتداء الكمامة الواقيه وتوعيتهم بخطورة فيروس كورونا، وتم توزيع الكمامات علي المواطنين والبائعين أمام الادارة التعليمية بالمدينة، وتوجه أيضًا الشباب للشوارع الرئيسية والفرعيه بالقنايات لتوعية المواطنين.





كما قام فريق شباب المبادره بالتوجه إلي مدينة بلبيس وشن بحمله تعقيم وتطهير حيث تم تعقيم مجمع مواقف السلام الزقازيق الإسماعيلية القاهرة، كما شملت الحملة توعية للسائقين والركاب بضروره إرتداء الكمامه الواقيه وتم توزيع الكمامات على الركاب والمترددين على المواقف حفاظًا على صحتهم من الإصابه بفيروس كورونا.





ويواصل فريق شباب مبادره إراده شعب الشرقية حملات التوعية ضد مخاطر فيروس كورونا المستجد بمدينه العاشر من رمضان حيث توجهو إلي مكتب الشهر العقاري بالحى السادس عشر ومكتب الشهر العقاري بصيدناوى ومكتب تأمينات أول العاشر من رمضان.





واستكمالًا لجولات فريق مبادرة ارادة شعب الشرقية بمركز ومدينة ديرب نجم توجه اعضاء الفريق الي مواقف سيارات القرى التابعة لديرب نجم "موقف الابراهيمية وفرغان وموقف الزقازيق لتوعية المواطنين والسائقين بأهمية ارتداء الكمامة الواقيه وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



