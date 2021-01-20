وزير التعليم من البرلمان: الدروس الخصوصية لا فائده لها في ظل النظام التعليمي الجديد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الدروس الخصوصية تعتبر "مرض اجتماعى"، خاصة وأنها لن تفيد مع نظام الامتحانات الجديدة.

وأوضح "شوقي" خلال إلقاء بيانه أمام المجلس، أن هناك كثير من البدائل مثل مجموعات التقوية والقنوات التعليمية والدروس الخصوصية علي النظام التعليمي الجديد وغيرها ولابد من انتهاء الدروس الخصوصية.
وناشد طارق شوقي، الجميع بمقاومة منظومة الدروس الخصوصية، بقوله: بلاش تكلفوا نفسكوا لأنه مش هينفع".


وقال الوزير منذ قليل، إن كثافة الفصول تبدأ من 42 طالبا وتصل إلى 80 طالبا وأحيانا أكثر من ذلك في بعض المناطق، وأن هذا لا يجب استمراره.

وأكد وزير التعليم أن الفصول الذكية سريعة التجهيز، خاصة وأنها مجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه يتم انضمام 800 ألف طفل سنويا لمنظومة التعليم فالزيادة السكانية تسبب عملية ضغط كبيرة لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الحضانات.


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