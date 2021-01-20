ضبط مرتكب واقعة تجريد طفلة رضيعة من ملابسها ومحاولة إشعال النيران بها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الHمنية، من ضبط مرتكب واقعة تجريد طفلة رضيعة من ملابسها ومحاولة إشعال النيران بها.

وكان تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يجرد طفلة رضيعة من ملابسها ومحاولة إشعال النيران بها. 

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المُشار إليه وتبين أنه والد الطفلة (ميكانيكي سيارات –  له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز نبروة بالدقهلية ). 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات أسرية مع زوجته.

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