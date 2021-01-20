مسحة طبية لفريق الاتحاد السكندري عصر اليوم

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإتحاد السكندرى اليوم لمسحة طبية للكشف على وجود فيروس كورونا كوفيد 19 من عدمه .





ويأتى خضوع الفريق لمسحة طبية تمهيداً لخوض مباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم السبت القادم على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم .





ولا زالت قائمة المصابين داخل الفريق تضم سداسى اللاعبين حسام عاشور ، أحمد نبيل مانجا ، محمود رزق ، رزاق سيسيه ، أحمد راشد ، روماريو بالأضافة إلى خمسة أفراد من الجهاز الفنى بينهم مدير الكرة ومدرب حراس المرمى و المدرب المساعد .





وفى حالة استمرار الإصابات بفيروس كورونا سيضطر حسام حسن المدير الفنى لإجراء تعديلات على تشكيل الفريق وسيتم الدفع ببعض العناصر التى غابت عن المباريات الأخيرة مثل المدافع مروان النجار .





وواصل الفريق تدريباته على ملعبة بفرع سموحه رغم برودة الجو التى تعرضت لها مدينة الإسكندرية بسبب نوة الغطاس .





ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 13 نقطة .



