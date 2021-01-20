مسحة طبية لفريق الاتحاد السكندري عصر اليوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإتحاد السكندرى اليوم لمسحة طبية للكشف على وجود فيروس كورونا كوفيد 19 من عدمه . 

ويأتى خضوع الفريق لمسحة طبية تمهيداً لخوض مباراة مصر المقاصة المقرر لها يوم السبت القادم على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم . 

ولا زالت قائمة المصابين داخل الفريق تضم سداسى اللاعبين حسام عاشور ، أحمد نبيل مانجا ، محمود رزق ، رزاق سيسيه ، أحمد راشد ، روماريو بالأضافة إلى خمسة أفراد من الجهاز الفنى بينهم مدير الكرة ومدرب حراس المرمى و المدرب المساعد . 

وفى حالة استمرار الإصابات بفيروس كورونا  سيضطر  حسام حسن المدير الفنى لإجراء تعديلات على تشكيل الفريق وسيتم الدفع ببعض العناصر التى غابت عن المباريات الأخيرة مثل المدافع مروان النجار . 

وواصل الفريق تدريباته على ملعبة بفرع سموحه رغم برودة الجو التى تعرضت لها مدينة الإسكندرية بسبب نوة الغطاس . 

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز  الحادي عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 13 نقطة .

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