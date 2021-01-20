إصابة شابين في حادث انقلاب تروسيكل بميت غمر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أصيب شابين في حادث انقلاب تروسيكل على طريق "صهرجت الكبرى كفر النعيم" أمام قرية "المعصرة" دائرة مركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول كلا من أحمد محمد 17 سنة عامل، ومقيم بندر ميت غمر، مصابا باشتباه كسر بالجمجمة والقدم اليسرى، ومصطفى سعد عيد السيد 16 سنة عامل، ومقيم قرية " كفر النعيم" دائرة المركز، مصابا بإشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وفقدان الوعى، ادعاء حادث طريق.
 
وبانتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من والد الأول محمد رزق 46 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، ووالدة الثانى عائشة عبدالحميد الشحات 38 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، قررا بأنه أثناء إستقلال المذكوران تروسيكل ( بدون لوحات معدنية ) قيادة الأول وسيرهما على طريق (صهرجت الكبرى كفر النعيم ) وأمام قرية " المعصرة " دائرة المركز. 

وحال تخطيهما أحد المطبات الصناعية، إختل توازنه وانقلبا بالتروسيكل على جانب الطريق وحدثت إصابتهما، ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، وأضافا بقيام بعض الأهالى بنقل التروسيكل إلى منزل أهلية الأول. 

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٧١ ٢٠٢١ جنح مركز ميت غمر وجارى العرض على النيابة العامة.

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