غلق 10 منشآت طبية وعيادات خاصة ومراكز علاج حر في الدقهلية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
محمد كشك
شنت صحة الدقهلية حملات مكثفة تمكنت من غلق 10 منشآت طبية وعيادات خاصة ومراكز علاج حر في الدقهلية.

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم غلق 10منشآت طبية خاصة وعيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل بقرى مراكز ومدن شربين وطلخا وقد شملت عيادات باطنة واطفال واسنان وتحاليل طبية وانف واذن وتخصصات مختلفة.

جاء قرار محافظ الدقهلية باغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا اداريا بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشٱن المرور الميدانى لادارة العلاج الحر بمديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتثبت مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبية الخاصة ولادارتها بدون ترخيص ولوجود عدة مخالفات جسيمة.

ووجه" مختار " لوكيل وزارة الصحة باتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا لٱهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة وكذا الصيدليات ومخازن الادوية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة اشكال الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن

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