إصابة أمين شرطة في مداهمة أمنية في قنا



تم نقل المصاب إلى مستشفى نقادة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أصيب أمين شرطة بمركز شرطة نقادة، في محافظة قنا، أثناء مداهمة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارًا يفيد إصابة أمين شرطة، من قوة مركز شرطة نقادة، أثناء مداهمة أمنية لضبط الخارجين عن القانون.