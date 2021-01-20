مشغولات ذهبية وفلوس.. حبس عصابة سرقة الشقق بمدينة نصر

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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الاجرامى.



البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من "أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم"، مفاده باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه، وسرقة "مشغولات ذهبية، شاشتي عرض، بعض المتعلقات".



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم في أحد الأكمنة المعدة لهم حال استقلالهم إحدى السيارات "مستأجرة" قيادة أحد المتهمين والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم.

كما تم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات بمحل سكنهم وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة "عتلة حديدية، شنيور كهربائى"، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.