إحالة مغتصبي مريضة السرطان للمحاكمة الجنائية أمام الجنايات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أحالت نيابة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، اليوم الأربعاء، كل من "علي.م.ا.ع"، سائق توك توك، وصديقه "أحمد.م.ع.م" سائق توك توك، والمتهمان باغتصاب مريضة سرطان أثناء عودتها من جلسة العلاج برفقة ابنتها، لمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

وكان تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته النيابة بشأن واقعة الاغتصاب، كشف تعرض المجني عليه للاغتصاب الوحشي من قبل المتهمين، كما أيد التقرير وجود تهتك شديد وسحجات في جسد المجني عليها، مما يثبت تعرضها للواقعة، فيما كشفت تحريات أجهزة الأمن صحة الواقعة.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، جددت حبس متهمين باغتصاب مريضة سرطان، أثناء عودتها من جلسة علاج من مرض السرطان رفقة ابنتها 45 يومًا، تبدأ من نهاية مدة حبسهما السابق، على أن يراعى التجديد لهما في الميعاد.

وكان أحد المتهمين ويعمل سائقًا، قد استعان بصديقه خلال استقلال المجني عليها توك توك قيادته، عائدة من أحد المستشفيات رفقة ابنتها، وهدداها بقتل الطفلة، ووضع أحدهم مطواة على رقبتها، ما اضطر الأم إلى الرضوخ لرغبة المتهمين اللذين تناوبا اغتصابها.

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