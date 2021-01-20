زيارة هامة لوزيرة الصناعة إلى السودان تبحث خلالها زيادة التعاون التجاري بين البلدين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
تغادر اليوم نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى متوجهةً إلى العاصمة السودانية الخرطوم بمناسبة مشاركة مصر كضيف شرف معرض الخرطوم الدولى والذي يعقد خلال الفترة 21–28 يناير الجارى.

ومن المقرر أن تعقد جامع خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع عدد من المسؤولين الحكوميين بالسودان تتضمن لقاءات ثنائية مع وزراء التجارة والصناعة والبنية التحتية والمالية والاستثمار بهدف بحث أوجه تعميق التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة التجارية والصناعية والاستثمارية. 

كما تترأس الوزيرة خلال الزيارة الاجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري السوداني المشترك بعد إعادة تشكيل الجانب المصري بالمجلس وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.

هذا وتقوم جامع أيضاً بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير بيئة الأعمال مع وزارة الصناعة والتجارة السودانية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصناعة التجارة مع السودان

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

بايدن يصدر 17 أمرا رئاسيا لإلغاء تدابير اتخذها ترامب

منذ 9 دقائق

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ 36 دقيقة

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ 10 دقائق

٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

09:22 ص

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

11:28 ص

الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن

12:32 م

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

11:03 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»