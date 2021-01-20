فرنسا: إجراءات إغلاق أكثر صرامة بعد ظهور سلالة جديدة أكثر عدوى من كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قالت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها قد تتخذ إجراءات إغلاق أكثر صرامة، بعد ظهور سلالة جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة بي بي سي عربي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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