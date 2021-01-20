طارق شوقي: وزارة التعليم رقم واحد في التعرض للشائعات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن الوزارة هي رقم واحد للسنة الرابعة علي التوالي من حيث حجم الشائعات التي تتعرض لها.

وتابع وزير التعليم، خلال إلقاء بيانه عن الفترة 2018 -2020: "فى ناس متخصصة تقوم برسم صورة غير صحيحة عن الوزارة وتعمل "بلبله"، وهذا كلام فاضي". 

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة مرت بالتعليم العام الماضي بأعجوبة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "أزمة فيروس كورونا كانت ميزة وعيب، ونحن اتصدمنا بها ولم نكن بدائين من الصفر"، مؤكدا أن مصر من أفضل دول تعاملت مع أزمة فيروس كورونا.


وقال الوزير منذ قليل، إن كثافة الفصول تبدأ من 42 طالبا وتصل إلى 80 طالبا وأحيانا أكثر من ذلك في بعض المناطق، وأن هذا لا يجب استمراره.

وأكد وزير التعليم أن الفصول الذكية سريعة التجهيز، خاصة وأنها مجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه يتم انضمام 800 ألف طفل سنويا لمنظومة التعليم فالزيادة السكانية تسبب عملية ضغط كبيرة لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الحضانات.


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