"العربي": نقدم تكنولوجيا يابانية الأعلى كفاءة في توفير الطاقة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:03 م
المهندس محمد عبد الجيد العربي
المهندس محمد عبد الجيد العربي
أحمد الشيخ

قال المهندس محمد عبد الجيد العربي  رئيس عمليات التصنيع  بشركات العربي: "أصبح جهاز التكييف من الأجهزة الضرورية في حياتنا، كما أن أهميته واستخداماته لم تعد تقتصر على فصل الصيف فقط ولكن أصبح ضروريا في ظل الأجواء الباردة في فصل الشتاء أيضا، متسائلاً: "و لكن ما الذي يهم العميل عند شراء جهاز التكييف ؟، هل البحث عن أعلى جودة وأفضل تكنولوجيا؟ أم التكييف الأقل استهلاكا للكهرباء؟ أم الأكثر تنقية للهواء والذي يوفر بيئة صحية جيدة ؟ والحقيقة أن هذه العوامل جميعا تجتمع في جهاز واحد هو الأكثر مبيعا في الأسواق المصرية و هو تكييف شارب الذي يجمع كافة هذه المتطلبات بالاضافة إلى تقديمة تكنولوجيا يابانية الأعلى كفاءة غي توفير الطاقة بشهادة الهيئات المختصة، بجانب عامل الضمان وخدمة مابعد البيع التي تتميز به مجموعة العربي" .

 

 

وأكد العربي في تصريحات صحفية،  أن حصول تكييف شارب على تصنيف متقدم لكفاءة الطاقة للتكييف الذي يصل إلى المستوى A+++++ هو أعلى تصنيف دولي معتمد لكفاءة الطاقة من قبل المؤسسات والهيئات الفنية المتخصصة في المواصفات والمقاييس المصرية  وفي ظل تعدد الأجهزة المستخدمة في المنازل أو الشركات يقع أختيار العملاء الأول على خاصية تقليل  استهلاك الكهرباء لتقليل النفقات عن المستهلك.

 

وأضاف العربي، أن تكييف شارب  مزود بالبلازما الكلاستر والتي توفر بيئة صحية خالية من الأتربة والفيروسات والميكروبات وأيضا نظام الفلاتر التي تنقي الهواء بشكل طبيعي وليس مجرد تغيير للهواء فقط،  بالاضافة الى خواص  عديدة تخدم توزيع وتدفق الهواء داخل الغرفة مثل خاصية Super jet Mode،My AREA ،وخاصية  COANDAلتوفير الراحة التامة، مؤكدا على   استخدام غاز فريون صديق للبيئة لتحقيق الأمان الكامل للمستهلك وحماية البيئة وسلامتها.

 

واشار العربي إلى أن  اختبارات الجودة والأمان التي تتم  على أجهزة تكييف شارب في مركز البحوث والتطوير بمجموعة العربي  للتأكد من جودة التصنيع وملائمة الظروف البيئية المختلفة لمكونات التكييف.

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