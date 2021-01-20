كهربا يتصدر.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الانتصار على نظيره الجونة، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.


وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف، سجله يوسف إبراهيم أوباما، في شباك الجونة، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف.


وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- محمود كهربا " الأهلي" برصيد 4 أهداف
2- أحمد سمير " طلائع الجيش" برصيد 4 أهداف
3- حسام حسن " سموحة" برصيد 4 أهداف
4- رمضان صبحي" بيراميدز" برصيد 4 أهداف
5- وليد سليمان " الأهلي" برصيد 3 أهداف
6- محمد شريف " الأهلي" برصيد 3 أهداف
7- والتر بواليا "الأهلي" برصيد 3 أهداف
8- يوسف أوباما " الزمالك" برصيد 3 أهداف
9- إمام عاشور " الزمالك" برصيد 3 أهداف
10- عمر كمال " المصري" برصيد 3 أهداف
11- شيميلس بيكلي " مصر المقاصة" برصيد 3 أهداف
12- مروان حمدي "مصر المقاصة" برصيد 3 أهداف
13- شريف دابو " سيراميكا كليوباترا" برصيد 3 أهداف
14-شادي حسين " سيراميكا كليوباترا" برصيد 3 أهداف

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