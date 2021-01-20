القسم الأمريكي.. تفاصيل دقيقة في ليلة تنصيب بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
تجرى مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، رسميًا في واشنطن وسط ظروف استثنائية بحضور عدد محدود، وليس مئات الآلاف كما جرت العادة.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل ليلة تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن وسط ظروف استثنائية.

ليلة تنصيب بايدن
تقام مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، وسط ظروف استثنائية، في واشنطن، ولن يُسمح إلا لعدد محدود، وليس مئات الآلاف كما جرت العادة.

أعداد محدودة
ومن المقرر أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية أمام حشد محدود وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، مع تعبئة عسكرية غير مسبوقة في واشنطن العاصمة، بهدف تأمين مبنى الكابيتول الذي تعرض لاقتحام من المحتجين قبل أسبوعين فقط من تنصيبه.

وحث فريق بايدن الناس على البقاء في منازلهم، وتم تقليص التذاكر من 200 ألف تذكرة يتم طرحها إلى نحو 1000 تذكرة فقط لأعضاء الكونغرس والرؤساء السابقين وكبار الشخصيات.

استعدادات أمنية
وكثفت الاستعدادات الأمنية، في العاصمة الأمريكية، التي سبقت مراسم التنصيب.

ويتوجه بايدن، إلى البيت الأبيض، ومن ثمّ إلى الكابيتول حيث تُجرى مراسم التنصيب.

وستؤدي نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، اليمين الدستورية، ثم تعزف فرقة المشاة البحرية الأمريكية موسيقى احتفالية تليها أغنية هيل، كولومبيا، التي تم تأليفها بمناسبة تنصيب جورج واشنطن عام 1789.

وتنتقل السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وسيؤدي بايدن القسم، الذي يديره رئيس قضاة الولايات المتحدة، جون روبرتس، ثم يلقي خطاب التنصيب.

ويتفقد بايدن وهاريس القوات، وهو طقس يرمز إلى الانتقال السلمي للسلطة لقائد أعلى جديد.

ومن المتوقع أن يزور بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن وهاريس والرجل الثاني دوغلاس إمهوف، مقبرة أرلينجتون الوطنية لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، فيما سينضم إليهم الرؤساء السابقون والسيدات الأوائل باراك وميشيل أوباما، وجورج دبليو ولورا بوش، وبيل وهيلاري كلينتون.

وكان الرئيس المنتخب، سافر إلى واشنطن ليستقل طائرة بعد أن أُلغيت خطته الأولية للسفر بالقطار بسبب مخاوف أمنية.

وتم تفويض أكثر من 25000 من أفراد الحرس الوطني للمساعدة في تأمين المنطقة المحيطة في أيام التنصيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليله التنصيب تنصيب بايدن استعدادات امنيه اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إيقاف الشناوي.. الأهلي يفكر في اللجوء إلى الفيفا

منذ 14 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 5 ساعات

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ أقل من ساعتين

بايدن يصدر 17 أمرا رئاسيا لإلغاء تدابير اتخذها ترامب

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- كواليس فسخ الأهلي تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

منذ 17 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. إجراءات أمنية مشددة في مبنى الكابيتول قبل تنصيب بايدن

مراسم التنصيب الأمريكية.. مفارقات عبر التاريخ

حفل كبير و21 طلقة.. كيف سيغادر ترامب البيت الأبيض قبل تنصيب بايدن؟

عبدالمنعم سعيد: خطاب تنصيب بايدن سيركز على قضايا المناخ والصراع مع الصين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

رسميًا.. الأهلي يفسخ تعاقده مع جيرالدو بالتراضي

02:18 م

أزمة بين لجنة التخطيط وموسيماني بسبب وليد سليمان

01:28 م

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

09:22 ص

بايدن يصدر 17 أمرا رئاسيا لإلغاء تدابير اتخذها ترامب

01:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»