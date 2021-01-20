السيطرة على حريق بجوار محول كهرباء بقليوب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق نشب ب" كشك " خشبي بجوار محول كهرباء بقليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب، بلاغا بنشوب حريق بالشارع البطئ بالمدينة.

جرى إخطار الحماية المدنية، والتي نجحت في السيطرة على الحريق بكشك خشبي بجوار محول كهرباء بالمنطقة، ومنعت انتقال النيران للمحول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
السيطرة على حريق بجوار محول كهرباء بقليوب
السيطرة على حريق بجوار محول كهرباء بقليوب

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