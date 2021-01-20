وفد الإسكان بنقابة المهندسين بالإسكندرية في زيارة لمصنع أليكس ستيل (صور)

تفقد الإسكان والمشروعات نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندس الاستشارى السيد حسن، مصنع اليكس ستيل والذى يرأسه المهندس ممدوح حسنى، بناءا على توجيهات الدكتور محمد هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية لمتابعه اعمال رفع كفاءه مبنى نقابة المهندسين بالإسكندرية والوقوف على الجدول الزمني للأعمال والتأكيد على الانتهاء من تصنيع جميع القطاعات المعدنية المسندة إلى شركة اليكس ستيل.





وقال المهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجنة الإسكان والمشروعات بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الوفد الرسمى توجه برفقة مهندسى الإدارة الهندسية بالنقابة وممثل المكتب الاستشارى المشرف على تنفيذ الأعمال وذلك للوقوف على الانتهاء من تصنيع كافة القطاعات المعدنية والتأكيد على جودتها طبقا لأصول الصناعه والكود المصري.





وتفقد الوفد كافة خطوط الانتاج والتأكد من سير العمل وفقا للجدول الزمنى والانتهاء من تصنيع كافة القطاعات المعدنية التى سيتم الانتهاء من تركيبها فى خلال اسبوعين من تاريخ الزيارة طبقا لما تم الاتفاق عليه مع شركة اليكس ستيل.



