محافظ بورسعيد: غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
محمد عزام
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء عن عمل غرفة عمليات المحافظة على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة التعامل مع أى كميات الأمطار أو أى آثار سلبية قد تنتج عن الطقس السىء.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والأحياء والجهات المختصة فى هذا الشأن للوقوف على أى تطورات فى الأحوال الجوية وسرعة إحتواء أى أزمة قد تنتج عن سقوط الأمطار بغزارة، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة لحالة الطقس مع رفع درجة الاستعداد القصوى فى كافة الأحياء.

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