محافظ بورسعيد: غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء عن عمل غرفة عمليات المحافظة على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية وسرعة التعامل مع أى كميات الأمطار أو أى آثار سلبية قد تنتج عن الطقس السىء.



