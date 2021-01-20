السيسي يُصدر توجيها عاجلا بشأن مشروع مستقبل مصر

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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية وعدد من المسؤولين.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي مستقبل مصر الذي يهدف لزيادة الرقعة الزراعية لمصر بواقع 500 ألف فدان على امتداد محور الضبعة شمالًا، وفقا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



واطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.



ووجه الرئيس بأهمية تحقيق واستمرارية عامل جدارة الأداء والتنفيذ لمشروع مستقبل مصر وتوفير كافة عوامل النجاح له.