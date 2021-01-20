الصحة العالمية: النسخة المتحورة من كورونا وصلت إلى 60 دولة حتى الآن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:05 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن النسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا وصلت حتى الآن إلى 60 دولة على الأقل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، انتشار "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.

 

 وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 5 يناير، مضيفة أن الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة".

 

وأوضحت الصحة العالمية، أنه تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.

 

وقد انتشر في منتصف ديسمبر، خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.

 

وقد ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى 501.V2.

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