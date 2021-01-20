نجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني يتمنى المشاركة في الأولمبياد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:40 م
بوابة الفجر
أبدى قائد فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني لارس شتيندل، أمله في المشاركة مع المنتخب الألماني في دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف شتيندل (32 عاماً) في تصريحات نشرتها مجلة شبورت بيلد اليوم الأربعاء: "سيكون لهذه التجربة مذاق خاص، سيشكل هذا حدثاً مهماً جديداً في مسيرتي".

ويشارك في الأولمبياد منتخبات تحت 23 عاماً لكن يسمح بمشاركة ثلاثة لاعبين فوق السن في كل منتخب.

وقال شتيندل إن مدرب المنتخب الأولمبي شتيفان كونتز، سأله عما إذا كان يتصور المشاركة في الأولمبياد، وذلك قبل أشهر من دورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال هذا العام.

وشارك شتيندل في 11 مباراة مع المنتخب الألماني الأول في عامي 2017 و 2018 لكن المدير الفني يواكيم لوف لم يستدعه مجدداً منذ ذلك الوقت.

وسجل شتيندل ثلاثة أهداف للمنتخب، من بينها هدف الفوز 1-0 في شباك تشيلي في نهائي كأس القارات 2017 بروسيا.

وقال شتيندل إنه لا يتوقع العودة إلى المنتخب الأول: "لأن هناك العديد من اللاعبين ذوي الخبرة الذين لا يشاركون مع المنتخب".

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