مساعدو بايدن: الرئيس المنتخب سيعيد الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:41 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات

أكد مساعدو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أنه سيعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام ، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، على حساب المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

           

وحسم بايدن، ولاية بنسلفانيا وأصبح يمتلك 290 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعني وصوله إلى البيت الأبيض خلفًا للرئيس الحالي دونالد ترامب.

           

ويذكر أن المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

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