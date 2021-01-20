وزير الزراعة يتفقد حديقة الزهرية بالزمالك ويوجه بتطويرها (صور)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشاره
تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حديقة الزهرية بمنطقة الجزيرة بالزمالك والتابعة لمعهد بحوث البساتين يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين.

ويأتي ذلك في إطار رؤيته لرفع كفاءة الأصول غير المستغلة.

وطالب القصير بوضع خطة سريعة لتطوير الحديقة وتجميلها ورفع كفاءتها وفتحها امام الزائرين مع توفير كافة الخدمات بالحديقة.

ويأتي ذلك انطلاقا من الجهود التي تبذلها الوزارة حاليا في حصر جميع الأصول غير المستغلة وتحقيق اقصى استفادة منها.

وقال القصير إن الحديقة التي تقع على مساحة 8 افدنه بمنطقة متميزة بالزمالك يجب استغلالها على الوجه الأمثل حيث تحتوى على بعض النباتات والاشجار النادرة وكذلك الصوب الزراعية الملكية.
وزير الزراعة يتفقد حديقة الزهرية بالزمالك ويوجه بتطويرها (صور)
وزير الزراعة يتفقد حديقة الزهرية بالزمالك ويوجه بتطويرها (صور)
وزير الزراعة يتفقد حديقة الزهرية بالزمالك ويوجه بتطويرها (صور)
وزير الزراعة يتفقد حديقة الزهرية بالزمالك ويوجه بتطويرها (صور)
وزير الزراعة يتفقد حديقة الزهرية بالزمالك ويوجه بتطويرها (صور)
وزير الزراعة يتفقد حديقة الزهرية بالزمالك ويوجه بتطويرها (صور)
وزير الزراعة يتفقد حديقة الزهرية بالزمالك ويوجه بتطويرها (صور)
وزير الزراعة يتفقد حديقة الزهرية بالزمالك ويوجه بتطويرها (صور)

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