هشام حطب يستقبل رئيس الاتحاد العربي للجودو برفقة نظيره المصري

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
استقبل المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية ونائب رئيس دول العاب البحر المتوسط بمكتبه،  اليمني نعمان شاهر رئيس الاتحادين العربي و اليمني للجودو و نائب رئيس الاتحاد الأسيوي لدول غرب أسيا و المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الاتحاد المصري للجودو ، والمستشار إسماعيل حفيظ وهشام مصباح عضوا مجلس ادارة اتحاد الجودو.


 وأثنى رئيس الاتحاد العربي على الإنجاز الذي حققته مصر بالفوز بلقب البطولة الإفريقية رقم 41 التي استضافتها مدغشقر مؤخرا ، كما أثني علي الإنجاز الذي حققته البعثة المصرية للجودو بفوز جميع اللاعبين ال9 الذين شاركوا فى البطولة بتسع بميداليات منها 5 ذهبية وفضيتين و برونزيتين.
 
ومن جانبه قال مطيع فخر الدين إن نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي حضر إلي القاهرة لابلاغ رغبة الدول العربية لتأجيل البطولة العربية التي كانت سوف تستضيفها مصر في مارس المقبل،  والاتفاق مع مجلس ادارة الاتحاد المصرى علي تحديد موعد أخر لاستضافة البطولة، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي إقامة البطولة في شهر يونيو المقبل،  والتي سوف يشارك فيها 18 دولة في جميع الأوزان للرجال والسيدات.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 899 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 58 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يحذر ريال مدريد من مباريات الكأس

منذ ساعة و 12 دقيقة

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الزمالك يكشف صدمة بشأن المستحقات المتأخرة لفرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

٣ أخبار سارة بشأن كورونا في مصر.. تعرف عليهم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

خبير مائي: أزمة سد النهضة تستدعي القلق (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن

منذ 41 دقيقة

قبل سقوطها.. الأرصاد توضح طبيعة الأمطار على القاهرة (فيديو)

منذ يوم

باريس يحدد سعر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يحدد شرطه للاستمرار مع برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أوباما يصدم الزمالك بقرار مثير

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:22 ص

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

الكشف عن تفاصيل عقد محمد شريف مع الأهلي

11:28 ص

الأهلي يرفض التراجع عن قضية لافته نادي القرن

12:32 م

شوبير: حالة غضب داخل الأهلي بسبب عقوبة الشناوي

11:03 ص

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

06:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»