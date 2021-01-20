هشام حطب يستقبل رئيس الاتحاد العربي للجودو برفقة نظيره المصري

استقبل المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية ونائب رئيس دول العاب البحر المتوسط بمكتبه، اليمني نعمان شاهر رئيس الاتحادين العربي و اليمني للجودو و نائب رئيس الاتحاد الأسيوي لدول غرب أسيا و المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس الاتحاد المصري للجودو ، والمستشار إسماعيل حفيظ وهشام مصباح عضوا مجلس ادارة اتحاد الجودو.









وأثنى رئيس الاتحاد العربي على الإنجاز الذي حققته مصر بالفوز بلقب البطولة الإفريقية رقم 41 التي استضافتها مدغشقر مؤخرا ، كما أثني علي الإنجاز الذي حققته البعثة المصرية للجودو بفوز جميع اللاعبين ال9 الذين شاركوا فى البطولة بتسع بميداليات منها 5 ذهبية وفضيتين و برونزيتين.

ومن جانبه قال مطيع فخر الدين إن نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي حضر إلي القاهرة لابلاغ رغبة الدول العربية لتأجيل البطولة العربية التي كانت سوف تستضيفها مصر في مارس المقبل، والاتفاق مع مجلس ادارة الاتحاد المصرى علي تحديد موعد أخر لاستضافة البطولة، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي إقامة البطولة في شهر يونيو المقبل، والتي سوف يشارك فيها 18 دولة في جميع الأوزان للرجال والسيدات.



